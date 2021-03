Scuole sicure a Filottrano, tamponi ad alunni e personale scolastico (Di venerdì 5 marzo 2021) Un altro importante intervento di contrasto al Covid è stato eseguito dall'Amministrazione Comunale Giulioni, che ha effettuato lo screening alla popolazione scolastica delle Scuole elementari. Nella '... Leggi su anconatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Un altro importante intervento di contrasto al Covid è stato eseguito dall'Amministrazione Comunale Giulioni, che ha effettuato lo screening alla popolazione scolastica delleelementari. Nella '...

Ultime Notizie dalla rete : Scuole sicure Scuole sicure a Filottrano, tamponi ad alunni e personale scolastico Un altro importante intervento di contrasto al Covid è stato eseguito dall'Amministrazione Comunale Giulioni, che ha effettuato lo screening alla popolazione scolastica delle scuole elementari. Nella 'DUEGIORNI' di lunedì 1 e martedì 2 marzo sono stati effettuati 456 tamponi di cui 358 sugli alunni e 98 sul personale scolastico (insegnanti della scuola elementare e materna,...

Scuole sicure, telecamere contro la droga ... questo l'obiettivo del nuovo progetto Scuole sicure varato dall'amministrazione Menesini e realizzato con risorse provenienti dal Ministero dell'Interno pari a 27mila euro. Dopo i controlli fisici ...

Modena. Muzzarelli critica il Governo: «Scuole sicure» Sono 224 i nuovi contagi La Gazzetta di Modena Covid, curva in discesa «lenta e variante Inglese prevalente»: opzione scuole chiuse e micro zone rosse di Iv. Por.Una curva in discesa costante ma lenta. E questo, stando a quanto afferma il direttore della Sanità regionale Claudio Dario, «invita alla massima cautela per qualsiasi riapertura». In primi ...

Covid: sindaco Pesaro, altissima affluenza screening scuole Primo giorno di screening nelle scuole medie per studenti, insegnanti e personale Ata. "Adesione e affluenza altissima - commenta il sindaco Matteo Ricci - il mondo dell'istruzione ha risposto con gra ...

