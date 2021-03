Sanremo 2021, Seconda Puntata: Elodie Amata Per Le Sue Gaffe! (Di giovedì 4 marzo 2021) Festival di Sanremo 2021, Seconda serata: Amadeus e Fiorello giocano e conducono sul palco, i cantanti in gara si esibiscono e non mancano ospiti pazzeschi ad animare la serata. Irama ufficialmente in gara ma con un video registrato che lo piazza al terzo posto per la demoscopica. Ecco tutto quello che è successo e la prima classifica generale. Sanremo 2021, 2^ serata: Laura Pausini sul palco fresca di vittoria ai Golden Globe con ‘Io sì’! La Seconda serata di Sanremo 2021 inizia con Fiorello fuori dall’Ariston, anche questa volta sembra essersi vestito da Achille Lauro. Poi entra nella sala e le poltrone rosse sono state tutte occupate da dei palloncini colorati con disegnati sopra dei sorrisi. Arrivato sul palco da Amadeus, tra una battuta e una ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 4 marzo 2021) Festival diserata: Amadeus e Fiorello giocano e conducono sul palco, i cantanti in gara si esibiscono e non mancano ospiti pazzeschi ad animare la serata. Irama ufficialmente in gara ma con un video registrato che lo piazza al terzo posto per la demoscopica. Ecco tutto quello che è successo e la prima classifica generale., 2^ serata: Laura Pausini sul palco fresca di vittoria ai Golden Globe con ‘Io sì’! Laserata diinizia con Fiorello fuori dall’Ariston, anche questa volta sembra essersi vestito da Achille Lauro. Poi entra nella sala e le poltrone rosse sono state tutte occupate da dei palloncini colorati con disegnati sopra dei sorrisi. Arrivato sul palco da Amadeus, tra una battuta e una ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Ho scelto le paillettes perché non si sgualciscono mai!» @OriettaBerti nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’esibizi… - GioITA2 : RT @VanityFairIt: «Sono stata la prima ad avere un pregiudizio su me stessa. Quello che mi ha insegnato la vita e la musica è che non bisog… - sogno32 : Sanremo 2021 - Lo Stato Sociale canta 'Combat Pop' -