Sanremo 2021 | la classifica generale dei 26 big in gara

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo ladi martedì, la giuria demoscopica è tornata a votare per i 13 brani ascoltati nella seconda serata del Festival di. I 300 giurati hanno premiato Ermal Meta regalandogli il primo posto, secondo gradino del podio per Irama (che ha seguito il Festival dalla sua camera d'albergo) e medaglia di bronzo per Malika Ayane. 1) Ermal Meta – Un Milione di Cose da Dirti 2) Irama – La Genesi del Tuo Colore 3) Malika Ayane – Ti Piaci Così 4) Lo Stato Sociale – Combat Pop 5) Willie Peiote – Mai Dire Mai 6) Gaia – Cuore Amaro 7) Fulminacci – Santa Marinella 8) La Rappresentante di Lista – Amare 9) Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera 10) Giò Evan – Arnica 11) Orietta Berti – Quando Ti Sei Innamorato 12) Random – Torno A Te 13) Bugo – E Invece Sì

All'Ariston torna Orietta Berti Orietta Berti è la prima cantante a dare il via alla gara nella seconda serata del festival di. Con il suo brano Quando ti sei innamorato, l'artista calca ...La rassegna canoranon ha superato gli ascolti record tv dell'anno scorso nella prima serata: ha raccolto una media di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46,6% di share, scontando un ...Ermal Meta è in testa alla classifica generale provvisoria del 71mo festival di Sanremo. Al secondo posto Annalisa, al terzo Irama. A seguire, nell'ordine: Malika Ayane, Noemi, Fasma, Fedez-Michielin, ...Il Festival di Sanremo 2021 è andato in scena con la seconda serata. Amadeus e Fiorello, accompagnati per tutta la puntata dalla bellissima Elodie, hanno presentato gli ultimi 13 Big in gara, svelando ...