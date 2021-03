Sanremo 2021 | la classifica generale aggiornata | chi vince il Festival?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora tre serate in compagnia deldi: tre appuntamenti all’insegna del divertimento e della musica italiana, in un periodo così difficile e delicato per il nostro Paese. Questa sera si esibiranno i 26 cantanti in gara con i duetti e le cover, con brani che fanno parte del cantautorato italiano e che ne ha fatto la storia. Ma chiilquest’anno? Chi segue la kermesse musicale si diverte a vestire i panni di giurato, a sentire le canzoni e dare i voti all’esibizione e al look. Ma vediamo quali sono le classifiche provvisorie della prima e seconda serata.prima serata Nel corso della prima serata si sono esibiti i primi 13 Big, ecco laprovvisoria stilata dopo che ...