Sanremo 2021 | il trionfo di Elodie che incanta l’Ariston L’orchestra protesta con la prima classifica | sul podio Ermal Meta | Annalisa e il ripescato Irama

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 marzo 2021) Lagenerale VINCENZO MONACO/OPEN Ladella seconda serata diÈ destinata a far discutere (rilevanti i mugugni delin diretta) laprovvisoria del Festival diche vede alle prime due posizioniseguiti da, che stasera non si è potuto esibire ma che è rimasto comunque in gara (è stato trasmesso il video delle prove). Nona posizione per Willie Peyote, male Orietta Berti che si piazza in fondo alla. Alle ultime posizioni anche Random, Bugo, Ghemon e Aiello. Questa– è bene ricordarlo – è il frutto del giudizio della giuria demoscopica di cui fa parte un ...