Sanremo 2021, Fiorello non regge l'emozione, crolla e scoppia a piangere "Io ho …" (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021, certamente, resterà nella storia della televisione italiana perchè un'edizione così nessuno se la sarebbe mai immaginata. Chi sta sul palco sa quanto è difficile reggere una serata senza il calore e gli applausi del pubblico e, anche se Fiorello e Amadeus hanno gli applausi finti che, in qualche modo li sostengono, la freddezza e la tristezza di un Ariston vuoto non la potranno dimenticare facilmente anche se ieri sera le poltrone rosse dell'Ariston erano occupate da tanti palloncini colorati per lanciare un messaggio forte, la volontà di sorridere e di essere allegri che deve prevalere nonostante tutto e, soprattutto sul moneto terribile che stiamo vivendo. Amadeus e Fiorello, riescono, comunque a fare un programma molto gradevole e scorrevole perché sono due ottimi professionisti ma ...

