Sampdoria, infortunio Quagliarella: le sue condizioni dopo il derby (Di giovedì 4 marzo 2021) Sostituzione a partita in corsa per Quagliarella: Ranieri spiega i motivi del cambio e le condizioni del capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella non ha terminato in campo il derby della Lanterna. Il capitano della Sampdoria ha lasciato il posto a Gaston Ramirez, ma la decisione non è arrivata da Claudio Ranieri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 «È stato lui a chiedermi il cambio. Ha preso un colpo durante gli allenamenti e più passava il tempo e più il polpaccio gli faceva male. Aveva paura che potesse accadere qualcosa di più serio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Sostituzione a partita in corsa per: Ranieri spiega i motivi del cambio e ledel capitano dellaFabionon ha terminato in campo ildella Lanterna. Il capitano dellaha lasciato il posto a Gaston Ramirez, ma la decisione non è arrivata da Claudio Ranieri. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 «È stato lui a chiedermi il cambio. Ha preso un colpo durante gli allenamenti e più passava il tempo e più il polpaccio gli faceva male. Aveva paura che potesse accadere qualcosa di più serio». Leggi su Calcionews24.com

