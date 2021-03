Rousseau scende in campo, chat M5S: “Ora liberi tutti” (Di giovedì 4 marzo 2021) Rousseau lancia il suo ‘Manifesto ControVento’ su Facebook e Blog delle Stelle – nel quale sembra evidente la volontà di scendere in campo -, e le chat dei parlamentari M5S esplodono: “Ora liberi tutti: ci disiscriviamo”, uno dei messaggi visionato da Adnkronos dopo l’annuncio. E se Vacca e Sibilia parlano di “frattura sempre più insanabile” e di “partito che lavora contro il Movimento”, una fonte di peso attacca: “Non siamo più legati, Casaleggio è andato alla guerra aperta”. “Mercoledì 10 marzo alle ore 19 presenteremo come Associazione Rousseau il: Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto. Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l’immaginazione. Non è più tempo di avere sogni moderati. E’ tempo di confronto, di idee ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021)lancia il suo ‘Manifesto ControVento’ su Facebook e Blog delle Stelle – nel quale sembra evidente la volontà dire in-, e ledei parlamentari M5S esplodono: “Ora: ci disiscriviamo”, uno dei messaggi visionato da Adnkronos dopo l’annuncio. E se Vacca e Sibilia parlano di “frattura sempre più insanabile” e di “partito che lavora contro il Movimento”, una fonte di peso attacca: “Non siamo più legati, Casaleggio è andato alla guerra aperta”. “Mercoledì 10 marzo alle ore 19 presenteremo come Associazioneil: Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto. Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l’immaginazione. Non è più tempo di avere sogni moderati. E’ tempo di confronto, di idee ...

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau scende M5S: Rousseau scende in campo, 'ecco manifesto controvento' Così l'associazione Rousseau su Facebook, in un post in cui sembra evidente la volontà di scendere in campo. "Per questo - si legge ancora nel post è arrivato il momento di riattivare i motori e ...

Marta Grande (M5S): "Con Conte colmiamo le lacune ataviche che ci portiamo dietro da anni" ...Conte di nuovo scende in campo. I Cinque Stelle si affidano al Professore per il rilancio dopo la spaccatura a seguito dell'appoggio al governo Draghi e le contestazioni al sì emerso su Rousseau. "...

M5S: Rousseau scende in campo, 'ecco manifesto controvento' La Sicilia M5S: Rousseau scende in campo, 'ecco manifesto controvento' Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Mercoledì 10 marzo alle ore 19 presenteremo come Associazione Rousseau il: Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto. Non è più tempo di acconten ...

