Roma, la Sapienza da record: al primo posto per le materie classiche, supera Oxford (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo i primati raggiunti nel 2018 e nel 2019, l'Università La Sapienza di Roma, torna far parlare di sé. Difatti l'Ateneo ritorna leader mondiale degli studi classici. Leader mondiale di studi classici Già nel 2018 e nel 2019 aveva raggiunto il primato, scalando in seconda posizione nel 2020. Ma in questo 2021 di rinascita, l'Università viene considerata la migliore al mondo per 'Studi Classici & Storia Antica' nell'undicesima edizione dei QS World University Rankings by Subject, addirittura superando la tanto famigerata università di Oxford, che scende al secondo posto. L'Ateneo si trova al 10° posto a livello internazionale con Archeology, e al 65° con la MacroArea "Arts & Humanities". "Questo brillante risultato, frutto di impegno e di passione, si inserisce nel solco della ...

