Roma: Grillo, 'non è facile e possiamo far meglio, avanti con Raggi, motivo orgoglio' (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Roma, Grillo all’Hotel Forum per il vertice con il Movimento 5 stelle: il fondatore esce con un finto casco in testa - fattoquotidiano : L’avvocato ha detto sì: a Beppe Grillo, arrivato a Roma con un casco da astronauta, e a tutti i maggiorenti del Mov… - Corriere : M5s, vertice a Roma con Conte. E Grillo arriva con un casco da astronauta - giomores : @beppe_grillo Roma,Roma che pena quando cammino a piedi. Fiducioso daje ma de che! - TV7Benevento : Roma: Grillo, 'non è facile e possiamo far meglio, avanti con Raggi, motivo orgoglio'... -