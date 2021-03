Roma, al via ‘Dedicato Alle Donne – Voci e volti’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Al via ‘Dedicato Alle Donne – Voci e volti’, un’iniziativa in collaborazione fra Nove Onlus, il Municipio IX di Roma e le Biblioteche Laurentina e Pier Paolo Pasolini, con il MuCiv – Museo delle Civiltà. Per il secondo anno consecutivo, per tutto il mese di marzo, si parla “del mondo ‘al femminile’” che “non deve e non può essere relegato all’azione di contrasto alla violenza contro le Donne, ma deve avere quel respiro ampio che ogni donna merita” si legge in una nota del Municipio. Il progetto, nato nel 2018 e guidato dall’Assessore Carmela Lalli, coinvolge i centri propulsori di cultura presenti sul territorio, per promuovere la conoscenza e l’approfondimento di temi importanti e socialmente significativi. Conferenze, incontri, contributi di scrittori e artisti e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) Al via, un’iniziativa in collaborazione fra Nove Onlus, il Municipio IX die le Biblioteche Laurentina e Pier Paolo Pasolini, con il MuCiv – Museo delle Civiltà. Per il secondo anno consecutivo, per tutto il mese di marzo, si parla “del mondo ‘al femminile’” che “non deve e non può essere relegato all’azione di contrasto alla violenza contro le, ma deve avere quel respiro ampio che ogni donna merita” si legge in una nota del Municipio. Il progetto, nato nel 2018 e guidato dall’Assessore Carmela Lalli, coinvolge i centri propulsori di cultura presenti sul territorio, per promuovere la conoscenza e l’approfondimento di temi importanti e socialmente significativi. Conferenze, incontri, contributi di scrittori e artisti e ...

