Principe Filippo sottoposto a un intervento al cuore | cos’è successo

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri il consorte 99enne della Regina Elisabetta è statoa una piccola procedura medica nella struttura ospedaliera in cui è attualmente ricoverato: a rivelare le sue attuali condizioni di salute è Buckingham Palace L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ilsottoposto a intervento chirurgico al cuore Il tutto mentre il" cent'anni a giugno - si trova ancora ricoverato , in quella che è diventata la sua più lunga ...Ile' stato sottoposto a un intervento al cuore che e' 'riuscito'. Lo ha riferito Buckingham Palace. Il marito 99enne della regina Elsiabetta e' da oltre due settimane ricoverato in ...Il principe Filippo è stato sottoposto "con successo" ad una "procedura" per curare una condizione cardiaca preesistente. Lo ha annunciato Buckingham Palace, riferendo che l'intervento, la cui natura ...Il marito della Regina Elisabetta, il Principe Filippo, è stato operato al cuore: di seguito vi riportiamo le sue condizioni ...