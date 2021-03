Pd nel caos, Zingaretti si dimette: 'Una vergogna che nel partito si parli solo di poltrone' (Di giovedì 4 marzo 2021) La notizia bomba viene postata su Facebook poco prima delle 16.30 nel profilo del segretario del Pd Nicola Zingaretti: nelle prossime ore mi dimetto. "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 4 marzo 2021) La notizia bomba viene postata su Facebook poco prima delle 16.30 nel profilo del segretario del Pd Nicola: nelle prossime ore mi dimetto. "Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel ...

