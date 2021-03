Nel 2020 un milione di italiani in più in povertà assoluta (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1milione in più rispetto all'anno precedente).L'incremento della povertà assoluta è maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 2019), per un totale di 720mila individui. Peggiorano anche le altre ripartizioni ma in misura meno consistente. Il Mezzogiorno resta l'area dove la povertà assoluta è più elevata: coinvolge il 9,3% delle famiglie contro il 5,5% del Centro.Nel 2020, l'incidenza di povertà assoluta cresce ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, nelle famiglie insono oltre 2 milioni (il 7,7% del totale, da 6,4% del 2019, +335mila) per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni (9,4% da 7,7%, ossia oltre 1in più rispetto all'anno precedente).L'incremento dellaè maggiore nel Nord del Paese e riguarda 218mila famiglie (7,6% da 5,8% del 2019), per un totale di 720mila individui. Peggiorano anche le altre ripartizioni ma in misura meno consistente. Il Mezzogiorno resta l'area dove laè più elevata: coinvolge il 9,3% delle famiglie contro il 5,5% del Centro.Nel, l'incidenza dicresce ...

