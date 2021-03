Napoli | al Mapei Stadium un calcio alla fortuna e alla missione continuità

GianfPiccirillo : Sassuolo-Napoli 3-3, Spettacolo Al Mapei Stadium - Mediagol : #Video #Sassuolo-#Napoli 3-3, finale thrilling al Mapei Stadium! Rigori e polemiche, guarda le immagini - Paroladeltifoso : Il Napoli si ferma al Mapei, ecco come cambia la classifica - Maryeterngif1 : Serie A, al Mapei Stadium Sassuolo-Napoli 3-3: gli highlights - NAPOLI - infoitsport : Il Sassuolo riacciuffa il Napoli al 95', 3-3 al Mapei -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Mapei

Come da protocollo il club ha smentito qualsiasi attrito tra il folletto di Frattamaggiore e il resto della truppa, ma la sostanza non cambia: ilesce con un solo punto dalStadium e lo ...Dopo un vespaio di voci su una presunta lite altra compagni è arrivata prontamente la smentita dal club partenopeo. La SSCperò ci ha tenuto a smentire che quelle urla e quei gesti non ...I cambi di Gattuso, l’amarezza del presidente De Laurentiis in tribuna: la video analisi sul momento del Napoli Il rocambolesco pareggio in casa del Sassuolo ha mostrato sia il carattere che la fragil ...Napoli, 4 mar. Adnkronos) – "In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del cal ...