Municipio III | Pd-Leu | Assemblea Capitolina | no a modifica regolamento

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. – “Oggi in Aula abbiamo bocciato la proposta dideldell’. Si tratta di un provvedimento lesivo per la democrazia e offensivo per chi la esercita. Amministrare Roma Capitale comporta delle responsabilita’ e un impegno che meritano di essere congruamente retribuiti.” “La proposta a firma 5 Stelle prevede un taglio della retribuzione, nonche’ un minore rimborso per il datore di lavoro del consigliere. Questa logica portera’ necessariamente ad una scrematura di chi potra’ permettersi il lusso di mettersi a disposizione della cosa pubblica”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri del IIIdi Roma, Nastassja Habdank (Pd) e Matteo Pietrosante (capogruppo Leu). “A ragione, possiamo presumere che resteranno esclusi i precari, i giovani e quindi le ...