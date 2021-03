MotoGP, Test Losail: debutto importante per Luca Marini. Primi passi con la Ducati Esponsorama (Di giovedì 4 marzo 2021) Una chance da sfruttare. Luca Marini e la MotoGP da quest’anno diventeranno una realtà e dal 6 marzo, a Losail (Qatar), si darà il via alle danze nel team Esponsorama. Una squadra che sarà decisamente tricolore, dal momento che la scuderia di Raul Romero e Ruben Xaus darà modo ai due miglior rookie del 2020 provenienti dalla Moto2 di esprimersi in sella alla Ducati GP19. Il riferimento è al citato Luca Morini e all’iridato della classe intermedia 2020 Enea Bastianini. I due condivideranno questa avventura dopo un confronto serrato l’anno passato e favorevole al romagnolo. Un percorso condiviso, pur con sponsor diversi sulle livree: Sky VR46 per Luca e Avintia per Enea. Motivo di screzi? I diretti interessati hanno smentito categoricamente. Spetterà al ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Una chance da sfruttare.e lada quest’anno diventeranno una realtà e dal 6 marzo, a(Qatar), si darà il via alle danze nel team. Una squadra che sarà decisamente tricolore, dal momento che la scuderia di Raul Romero e Ruben Xaus darà modo ai due miglior rookie del 2020 provenienti dalla Moto2 di esprimersi in sella allaGP19. Il riferimento è al citatoMorini e all’iridato della classe intermedia 2020 Enea Bastianini. I due condivideranno questa avventura dopo un confronto serrato l’anno passato e favorevole al romagnolo. Un percorso condiviso, pur con sponsor diversi sulle livree: Sky VR46 pere Avintia per Enea. Motivo di screzi? I diretti interessati hanno smentito categoricamente. Spetterà al ...

