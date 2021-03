Mid-Season Invitational a rischio a causa di una eventuale eruzione vulcanica (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Mid-Season Invitational di League of Legends e il primo evento internazionale VALORANT LAN potrebbero essere annullate a causa di alcune avvisagli da parte degli scienziati dell’Islanda. A quanto pare ci sono presupposti per una eruttazione di un vulcano a 20 miglia a sud di Reykjavik. Si tratta del Monte Kejlir e sarebbe la prima eruttazione dal XII secolo. Víðir Reynisson, della protezione civile dell’isola, ha avvertito che era molto probabile che non si presentasse un’eruzione vulcanica nei prossimi giorni. “Non stiamo dicendo di avere segni che un’eruzione sia iniziata”, ha detto mercoledì ai media locali Kristín Jónsdóttir, dell’ufficio meteorologico islandese . “Ma questo sembra il tipo di attività che ci aspettiamo nel periodo che precede ... Leggi su esports247 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Mid-di League of Legends e il primo evento internazionale VALORANT LAN potrebbero essere annullate adi alcune avvisagli da parte degli scienziati dell’Islanda. A quanto pare ci sono presupposti per una eruttazione di un vulcano a 20 miglia a sud di Reykjavik. Si tratta del Monte Kejlir e sarebbe la prima eruttazione dal XII secolo. Víðir Reynisson, della protezione civile dell’isola, ha avvertito che era molto probabile che non si presentasse un’nei prossimi giorni. “Non stiamo dicendo di avere segni che un’sia iniziata”, ha detto mercoledì ai media locali Kristín Jónsdóttir, dell’ufficio meteorologico islandese . “Ma questo sembra il tipo di attività che ci aspettiamo nel periodo che precede ...

