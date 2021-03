Meghan Markle e le accuse di bullismo, «Buckingham Palace apre un’inchiesta» (Di giovedì 4 marzo 2021) «Meghan Markle bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime». La clamorosa accusa firmata dal quotidiano londinese «The Times» ha impiegato soltanto poche ore per scatenare il pandemonio. La rivelazioni della testata britannica – che ha riportato le testimonianze di alcuni membri dello staff di corte – non potevano infatti lasciare indifferente Buckingham Palace, oltretutto tacciato di aver «insabbiato» la questione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 marzo 2021) «Meghan Markle bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime». La clamorosa accusa firmata dal quotidiano londinese «The Times» ha impiegato soltanto poche ore per scatenare il pandemonio. La rivelazioni della testata britannica – che ha riportato le testimonianze di alcuni membri dello staff di corte – non potevano infatti lasciare indifferente Buckingham Palace, oltretutto tacciato di aver «insabbiato» la questione.

