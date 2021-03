Lufthansa, nel 2020 perdita netta di 6,73 miliardi di euro (Di giovedì 4 marzo 2021) Lufthansa ha chiuso il 2020 con una perdita netta di 6,73 miliardi di euro. Si allontana l’accordo con Alitalia. ROMA – Un rosso da 6,73 miliardi di euro per Lufthansa nel 2020. Nella conferenza stampa l’amministratore delegato Carsten Spohr ha spiegato che la perdita è strettamente legata al coronavirus. L’anno in corso dovrebbe essere quello della ripresa, ma si annuncia comunque negativo visto che la ripresa dovrebbe essere più lenta rispetto a quanto previsto in un primo momento. Il 2021 di Lufthansa L’anno appena trascorso è stato molto complicato per Lufthansa per la pandemia. Nel 2021 la compagnia aerea spera di poter ripartire, ma i numeri molto ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021)ha chiuso ilcon unadi 6,73di. Si allontana l’accordo con Alitalia. ROMA – Un rosso da 6,73dipernel. Nella conferenza stampa l’amministratore delegato Carsten Spohr ha spiegato che laè strettamente legata al coronavirus. L’anno in corso dovrebbe essere quello della ripresa, ma si annuncia comunque negativo visto che la ripresa dovrebbe essere più lenta rispetto a quanto previsto in un primo momento. Il 2021 diL’anno appena trascorso è stato molto complicato perper la pandemia. Nel 2021 la compagnia aerea spera di poter ripartire, ma i numeri molto ...

