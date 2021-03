Lo scontro tra media e Big Tech si riaccende in Europa

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il caso australiano è stato uno spartiacque per l’economia digitale. Ora Bigè obbligata a stringere accordi con i gruppi editoriali australiani per pagare le notizie che transitano sulle piattaforme digitali (o affidarsi a un sistema di arbitraggio in caso di controversia), secondo una nuova legge varata settimana la scorsa. Altri hanno seguito la vicenda con la massima attenzione: Regno Unito, Germania, Francia, Canada, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Unione europea stanno preparando (o hanno già adottato) misure equivalenti. Non è stata una passeggiata. Facebook e Google si sono scontrate duramente con Canberra: la prima aveva minacciato di bloccare i suoi servizi, la seconda aveva promesso di non mostrare più notizie australiane sul suo feed. Al niet del governo, Google ha ceduto e ha iniziato a stringere accordi con gli editori. Facebook invece ha puntato ...