L’inconfessabile che si fa avanti nella scomodità del vivere ai bordi (Di venerdì 5 marzo 2021) Come hanno fatto in molti, e non senza ragione, è facile sostenere che la psicoanalisi altro non sia che l’ultima espressione dell’istituto della confessione, dispositivo che, come insegna Foucault, dal cristianesimo primitivo fino all’affermazione planetaria del biopotere, non ha mai smesso di produrre menti docili. Eppure è lo stesso Foucault nel suo saggio del 1961 sulla follia a richiedere di «essere giusti con Freud». QUESTA RICHIESTA, che Derrida trent’anni dopo trasformerà in ingiunzione, è la pista di ricerca del denso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) Come hanno fatto in molti, e non senza ragione, è facile sostenere che la psicoanalisi altro non sia che l’ultima espressione dell’istituto della confessione, dispositivo che, come insegna Foucault, dal cristianesimo primitivo fino all’affermazione planetaria del biopotere, non ha mai smesso di produrre menti docili. Eppure è lo stesso Foucault nel suo saggio del 1961 sulla follia a richiedere di «essere giusti con Freud». QUESTA RICHIESTA, che Derrida trent’anni dopo trasformerà in ingiunzione, è la pista di ricerca del denso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SToscano1986 : RT @michelalai: 'quasi fosse una vergogna inconfessabile, peggio d'un tracollo in borsa, rivelare che i matrimoni possono fallire e l'amore… - libriecielo : RT @michelalai: 'quasi fosse una vergogna inconfessabile, peggio d'un tracollo in borsa, rivelare che i matrimoni possono fallire e l'amore… - JosSilvio14 : RT @michelalai: 'quasi fosse una vergogna inconfessabile, peggio d'un tracollo in borsa, rivelare che i matrimoni possono fallire e l'amore… - LibriAmati : RT @michelalai: 'quasi fosse una vergogna inconfessabile, peggio d'un tracollo in borsa, rivelare che i matrimoni possono fallire e l'amore… - spinybroom : RT @michelalai: 'quasi fosse una vergogna inconfessabile, peggio d'un tracollo in borsa, rivelare che i matrimoni possono fallire e l'amore… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inconfessabile che “I poeti si scannano scrivendo lettere. Per amore” Pangea.news