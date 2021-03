L’Europa e il covid-pass a chi tocca l’ultima parola (Di giovedì 4 marzo 2021) È oramai un anno che siamo sottoposti a chiusure, restrizioni, limitazioni, distanziamenti tra regioni, provincie e comuni, e aree territoriali sottoposte dai colori dal rosso, arancione, giallo, infine mutazioni, variazioni di scuro e financo a regione bianca, apparsa in questi giorni, la Sardegna. Non cambia forse la percezione della variante – ah Sorry – la variazione sullo stesso tema a livello europeo e locale? Vedere L’Europa a 27 Paesi, che dopo aver detto tutto il male sciagurato che sarebbe occorso alla Gran Bretagna una volta andata fuori di Brexit (cosa che, dati alla mano non sembra, sia andata rovescia, anzi!) sembrano i 27 membri coperti da una pelliccia di leopardo, maculata. L’Europa è tornata alle frammentazioni d’età feudale, dove i principati, ducati e contee, o liberi comuni sulla carta o di fatto, ognuno faceva per conto suo e in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 marzo 2021) È oramai un anno che siamo sottoposti a chiusure, restrizioni, limitazioni, distanziamenti tra regioni, provincie e comuni, e aree territoriali sottoposte dai colori dal rosso, arancione, giallo, infine mutazioni, variazioni di scuro e financo a regione bianca, apparsa in questi giorni, la Sardegna. Non cambia forse la percezione della variante – ah Sorry – la variazione sullo stesso tema a livello europeo e locale? Vederea 27 Paesi, che dopo aver detto tutto il male sciagurato che sarebbe occorso alla Gran Bretagna una volta andata fuori di Brexit (cosa che, dati alla mano non sembra, sia andata rovescia, anzi!) sembrano i 27 membri coperti da una pelliccia di leopardo, maculata.è tornata alle frammentazioni d’età feudale, dove i principati, ducati e contee, o liberi comuni sulla carta o di fatto, ognuno faceva per conto suo e in ...

