L’attesa e preoccupante visita del Papa in Iraq (Di giovedì 4 marzo 2021) Inizierà venerdì e toccherà alcune città prima controllate dall'ISIS: si teme per la sicurezza del Papa, anche a causa della pandemia Leggi su ilpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Inizierà venerdì e toccherà alcune città prima controllate dall'ISIS: si teme per la sicurezza del, anche a causa della pandemia

gemin_steven98 : RT @ilpost: L’attesa e preoccupante visita del Papa in Iraq - ilpost : L’attesa e preoccupante visita del Papa in Iraq - SanitaInf : Daniele Fumelli lavora all’ospedale Torrette di Ancona e descrive una situazione preoccupante: «È come la prima ond… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attesa preoccupante TikTok, il capo europeo: «Ancora troppe variabili negli Stati Uniti. In Italia apriamo una sede» Corriere della Sera