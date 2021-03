L' appello dei sostenitori di Zingaretti | ' L' Assemblea non accetti le sue dimissioni'

pierofassino : L’appello di @Pontifex_it alla comunità internazionale perché “si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del My… - MSF_ITALIA : “Caro premier Draghi, non si opponga alla sospensione dei brevetti sui #vaccini #Covid_19. Questa iniziativa può sa… - federicafan : Nell'appello dei big #Pd che l'#assemblea respinga le #dimissioni di #Zingaretti la parola chiave è #unanimità Trad… - giadif : @Carlo213Ge @Maxirobby @Amos8125 @Stalingrad1994 Vai a vedere che Maxi è uno dei tuoi? Classismo, materialismo, dia… - askanews_ita : L’appello dei medici di base sui vaccini, lettera al ministro Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : appello dei

La Repubblica

E penso che l'Assemblea nazionale abbia una sola strada: chiedergli di restare segretario del Pd che, grazie alla sua guida, è uscito da unoperiodi più bui della sua storia". "È un momento ...... il sequenziamento, la campagna vaccinale, la presa in carico precoceCOVID positivi, l'assistenza domiciliare ai soggetti in isolamento domiciliare. Per cui questa volta l'non lo ...Con l'unveiling dell'Aprilia RS-GP la tornata di presentazioni delle moto e dei piloti che prenderanno parte alla stagione 2021 della MotoGP si avvia alla conclusione (all'appello manca soltanto la ...L'hanno inviata al presidente della Regione Christian Solinas, al presidente del Consiglio Michele Pais e all'assessore della Sanità Mario Nieddu, per chiedere che nella farmacia del San Martino venga ...