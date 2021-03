La (strana) solidarietà di Salvini per Zingaretti: “Mi spiace che il Pd abbia problemi interni” (Di giovedì 4 marzo 2021) Le dimissione di Nicola Zingaretti da segretario del partito democratico sono arrivate nel silenzio, e ora – come è normale che sia per partito che circa un italiano su cinque vota – sono partite le reazioni. Strano a dirsi, ma da chi arriva la prima? Dal leader della Lega Matteo Salvini, da cui certo non ci si aspettava una solidarietà così immediata. Eppure con un post lo scrive su Facebook, decidando una riga di cinque al compagno di coalizione: “spiace che il PD abbia problemi interni che costringono Zingaretti a dimettersi”. E poi: “Spero che l’addio di Zingaretti non sia un problema per l’esecutivo” Foto IPP/Fabio CimagliaRoma 24/02/2021Inaugurazione del Centro Vaccinazione all’interno della centro congressi “La Nuvola”Nella ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Le dimissione di Nicolada segretario del partito democratico sono arrivate nel silenzio, e ora – come è normale che sia per partito che circa un italiano su cinque vota – sono partite le reazioni. Strano a dirsi, ma da chi arriva la prima? Dal leader della Lega Matteo, da cui certo non ci si aspettava unacosì immediata. Eppure con un post lo scrive su Facebook, decidando una riga di cinque al compagno di coalizione: “che il PDche costringonoa dimettersi”. E poi: “Spero che l’addio dinon sia un problema per l’esecutivo” Foto IPP/Fabio CimagliaRoma 24/02/2021Inaugurazione del Centro Vaccinazione all’interno della centro congressi “La Nuvola”Nella ...

