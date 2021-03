La nullità politica di Matteo Salvini è ormai un’evidenza scientifica (Di giovedì 4 marzo 2021) La nullità politica di Matteo Salvini è, ormai, un’evidenza scientifica. Esagerazione? No. È una realtà dimostrata empiricamente. Perché non può che essere una nullità un leader che, ogni volta, come un disco rotto si inceppa sempre e comunque sulla stessa vuota retorica. Due esempi degli ultimi giorni. Il primo: la sua richiesta sfrenata di riaprire ogni attività, nonostante tutto e nonostante tutti. Nonostante la scienza, nonostante il suo Giancarlo Giorgetti, nonostante la svolta governativa della Lega. Non c’è nulla da fare, la nullità Salvini continua a sbattere contro lo stesso muro propagandistico per cavalcare il reale disagio economico di tanti, troppi italiani. Salvini, evidentemente, non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladiè,. Esagerazione? No. È una realtà dimostrata empiricamente. Perché non può che essere unaun leader che, ogni volta, come un disco rotto si inceppa sempre e comunque sulla stessa vuota retorica. Due esempi degli ultimi giorni. Il primo: la sua richiesta sfrenata di riaprire ogni attività, nonostante tutto e nonostante tutti. Nonostante la scienza, nonostante il suo Giancarlo Giorgetti, nonostante la svolta governativa della Lega. Non c’è nulla da fare, lacontinua a sbattere contro lo stesso muro propagandistico per cavalcare il reale disagio economico di tanti, troppi italiani., evidentemente, non ...

