Istat: Nel 2020 335mila famiglie in povertà assoluta in più. E' record da 15 anni, guida il Mezzogiorno (Di giovedì 4 marzo 2021) La povertà assoluta torna a crescere e tocca il record dal 2005 . Le stime preliminari Istat del 2020 indicano valori dell'incidenza di povertà assoluta in crescita sia in termini familiari (da 6,4%... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Latorna a crescere e tocca ildal 2005 . Le stime preliminaridelindicano valori dell'incidenza diin crescita sia in termini familiari (da 6,4%...

istat_it : Stime preliminari povertà assoluta: nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono oltre 2 milioni (il 7,7% del tot… - istat_it : Nel IV trimestre 2020 Pil -1,9% rispetto al trimestre precedente e -6,6% sul IV trimestre 2019 #istat… - repubblica : Istat: 'In Italia nel 2020 un milione di persone in più in povertà assoluta': Si tratta di circa 5,6 milioni, il 9,… - FinarMariasole : RT @Tg1Rai: Dall'#Istat arriva la notizia che nel 2020 la #povertà assoluta è tornata a crescere toccando il livello più alto da 15 anni. @… - 470simone : RT @rodcostakiwi: All' Italia non resta che primeggiare in qursto genere di tristi classifiche. -