Il secondo anno di lockdown può provocare sui bambini effetti devastanti (Di giovedì 4 marzo 2021) Un bambino o un giovane su sette ha vissuto per almeno nove mesi sotto misure nazionali restrittive con l'obbligo di permanenza a casa, quindi niente scuola, sport, parrocchia, uscite con gli amici di infanzia. Sono 332 milioni i bambini e i giovani nel mondo a vivere questa situazione e le conseguenze che il lockdown, soprattutto il secondo, può generare sulla loro salute. Sono stati raccolti e studiati alcuni dati importanti con la Oxford Covid-19 Government Response Tracker su questa situazione complessiva descritta. Oltre ai numeri sono state tratte delle conclusioni importantissime che faranno parte di un rapporto biennale completo. Niente scuola, sport, parrocchia, uscite con gli amici di infanzia Henrietta Fore, Direttore generale Unicef, ha descritto le conseguenze sui bambini della ...

