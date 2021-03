Il camper di lusso con l’ascensore

(Di giovedì 4 marzo 2021) Maxus Life Home V90 Villa Edition è undimolto particolare, unico nel suo genere. Realizzato dal colosso cinese Saic, ha come peculiarità quella di allargarsi e allungarsi così da aumentare il suo volume interno. Osservandolo esternamente, assomiglia ai comuni. La “magia” avviene infatti quando si trova parcheggiato; è a questo punto che è possibile azionare il meccanismo che fa fuoriuscire le due appendici laterali e la veranda superiore (quest’ultima, quando ripiegata, è nascosta all’interno del voluminoso tetto). Ilin posizione “di riposo”Il piano superiore, progettato come zona relax (è presente anche un balcone), è caratterizzato da grandi pareti in vetro fotocromatiche, che possono quindi essere regolate tra chiaro e opaco, a seconda del livello di privacy che si vuole impostare. Per ...

Ilè comunque già disponibile e presenta caratteristiche alquanto particolari, come ammesso dal presidente e Ceo di Airstream Bob Wheeler : ' sappiamo che il panorama del lavoro è stato ...immagine: Runaway couple/Youtube Una cifra non certo alla portata di tutti, che rende questo- Transformer un veroper pochi . Che ne pensate? Vi concedereste un regalo come questo, se ...Si espande in lungo e in largo, mettendo a disposizione un'ampia zona relax al piano superiore. Maxus Life Home V90 Villa Edition è un camper di lusso molto particolare, unico ne ...L'Airstream 30FB Flying Cloud è il trailer preferito dalla famiglia pronto per avventure di qualsiasi dimensione, ma il suo prezzo non è accessibile a tutti Il Coronavirus ha cambiato radicalmente num ...