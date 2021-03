Ibra e Mihajlovic a Sanremo | “La nostra amicizia è iniziata con una testata”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sul palco dell’Ariston di, Zlatanhimovic e Sinisa, alla domanda di Amadeus su come èla lorohanno risposto così: “Con una”. Il riferimento è ad un Inter-Juventus di 15 anni fa, da quel momento di tensione in una gara molto accesa il rapporto tra il tecnico serbo e lo svedese s’è tramutato ine stima reciproca. Come è finita?Risponde: “Non ricordo (perse la Juve di, ndr)… “.su come affrontare:“Non puoi minacciarlo ma devi provocarlo. Era così arrabbiato che mi diede unae venne espulso. Quando è venuto all’Inter, volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così”.Cosa invidia ...

Torna all'Ariston anche Zlatan Ibrahimovic , pronto a duettare con l'allenatore (e amico) SinisaLa comparsa diera infatti prevista per molto prima, invece l'atteso duetto con Sinisa, in cui i due canteranno "Io vagabondo" dei Nomadi assieme a Amadeus e Fiorello, è slittata a ...Il curioso retroscena raccontato dallo svedese, fermo per ore sull'autostrada bloccata per uno scontro fra tir: "Ho trovato un motociclista. Per fortuna era milanista..." ...Intervenuto al Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così degli avversari più forti che ha incontrato: "Ho giocato 8-900 partite contro avversari forti. Paolo ...