I Coma_Cose sono fidanzati? Sanremo 2021: Chi sono e perché hanno scelto questo nome (Di giovedì 4 marzo 2021) Fausto Lama e California (Fausto Zanardelli, bresciano classe ’78, e Francesca Mesaino, classe ’90, di Pordenone) sono i Coma Cose, realtà musicale giovanissima che si è presentata a Sanremo 2021 con uno dei brani più orecchiabili e d’impatto di questo Festival. I Coma Cose a Sanremo 2021: coppia di fidanzati e sul lavoro “Fiamme negli occhi” è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021) Fausto Lama e California (Fausto Zanardelli, bresciano classe ’78, e Francesca Mesaino, classe ’90, di Pordenone)i Coma Cose, realtà musicale giovanissima che si è presentata acon uno dei brani più orecchiabili e d’impatto diFestival. I Coma Cose a: coppia die sul lavoro “Fiamme negli occhi” è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

raigeofficial : Ieri mi sono addormentato ?? ... stamattina ho recuperato guardando esibizioni e ascoltando su Spoty! @NaliOfficial… - FranAltomare : Io che vado appresso ai Coma_Cose dal 2017 e che provo a convincere la gente che sono bravi. #Sanremo2021 - LucaDondoni : Altro bel pezzo, altra bella idea. Ma i @coma_cose non sono una scoperta. Sono una certezza e a questo festival si… - bncnln : La mia top five di #Sanremo2021 (in ordine casuale): Coma_Cose @coma_cose Måneskin @thisismaneskin la Rappresenta… - NomiTrovo : stasera: @coma_cose secondi #Fulminacci quinto @willie_peyote settimo Forse si va a letto presto...ah no, i… -