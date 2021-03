Gli arbitri per la ventisettesima giornata

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto del campionato italiano Serie B che si disputerà tra sabato 6 e lunedì 8 marzo 2021. Quali sono ? Chievo Verona-Vicenza Doveri Massara-Trinchieri Iv: Prontera COSENZA-FROSINONE Amabile Bottegoni-Annaloro Iv: Massimi CREMONESE-SALERNITANA Illuzzi RASPOLLINI-BERTI Iv: Sozza EMPOLI-CITTADELLA Maresca Scarpa-Zingarelli Iv: Rapuano MONZA-PORDENONE Abbattista Pagnotta-Palermo Iv: Volpi PESCARA-SPAL La Penna Mokthar-Nuzzi Iv: Di Martino PISA-REGGINA Marchetti Mastrodonato-Muto Iv: Dionisi REGGIANA-LECCE Santoro Tolfo-Schirru Iv: Robilotta VIRTUS ENTELLA-ASCOLI Marinelli Varchi-Avalos Iv: Meraviglia VENEZIA-BRESCIA Paterna Di Iorio-Yoshikawa Marini Cremonese-Salernitana: probabili formazioni e in tv L'articolo proviene da PeriodicoDaily ...

ZZiliani : Oggi è l'anniversario del gol di #Muntari. Era il 25 febbraio 2012 e gli arbitri e i guardalinee avevano un bidone… - ZZiliani : Avete mai letto sulla #Gazzetta un titolo che dica: “Quante volte in dubbio... pro-Juve”, o un pezzo intitolato “La… - ZZiliani : #Ramsey ammonito al pronti-via sta diventando un classico (un po’ come #Bentancur). L’altro classico è che gli arbi… - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli arbitri della 26a: Fourneau a La Spezia, Mariani a Milano - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 26^ giornata: Inter-Atalanta a Mariani. Juve-Lazio, c’è Massa: Sono state diramate le de… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

Corriere dello Sport.it

SPEZIA - BENEVENTO (Sabato 6 marzo alle 15) Arbitro : FOURNEAU Assistenti : LIBERTI " LANOTTE IV° uomo : GARIGLIO VAR : AURELIANO AVAR : COSTANZO UDINESE"SASSUOLO (Sabato 6 marzo alle 18) ...Eccodesignati per la 26esima giornata di Serie A. Inter - Atalanta sarà diretta da Mariani. Ecco tutte le scelte Sono stati designatidella ventiseiesima giornata di Serie A. ...Un arbitro che sembra abbonato a dirigere le sfide in Serie A fra bianconeri e biancocelesti. Perché per il big match di sabato sera allo Stadium è stato designato Davide Massa ...L'ex Presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Marte, ha commentato le parole di Daniele Orsato sul mancato rosso a Miralem Pjanic nel 2018.