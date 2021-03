Ghemon a Sanremo 2021 | “Oggi sto bene in mia compagnia”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo il Festival,pubblicherà il suo nuovo disco – il secondo in appena un anno – “E vissero feriti e contenti”, disponibile dal prossimo 19 Marzo Quindici anni di carriera vissuti instancabilmente a braccetto con la voglia di distinguersi, di rendersi riconoscibile, e così lasciare un segno nella musica italiana, aprendo la porta anche a mondi artistici, il soul e l’r&b su tutti, che fino a poco tempo fa – nel Paese del pop e della canzone d’autore – erano considerati alla stregua di una bestemmia. Sei album, il settimo – Feriti e Contenti – in arrivo il prossimo 19 Marzo e due Festival diin tre anni che “se me lo avessero detto dieci anni fa, avrei pensato – sono matti!- ”. Questi sono solo alcuni dei numeri del successo di, all’anagrafe Gianluca Picariello, tra gli artisti di punta del roster ...

Ghemon ha partecipato alla prima serata del Festival di Sanremo con il brano Momento Perfetto: nella classifica generale è attualmente al 25esimo posto. Si è conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2021. La seconda puntata del Festival di Sanremo ha visto alternarsi sul palco gli altri 13 big in gara che non si erano esibiti durante la prima.