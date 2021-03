Fiorello in lacrime per la figlia in Sala Stampa: “Vederla così è devastante” (Di giovedì 4 marzo 2021) Fiorello lacrime Sala Stampa – Solonotizie24Momento di sfogo per Rosario Fiorello che in Sala Stampa non si trattiene e parla di ciò che sta succedendo alla figlia Angelica che, fin dalla proclamazione della pandemia da Covid-19, ha visto la sua vita cambiare troppo radicalmente. Lo showman siciliano non riesce a trattenere la rabbia e si lascia andare così a uno sfogo dettato dalla rabbia che prova nel vedere la figlia adolescente costretta a stare sempre in casa, vivere tra mascherine, limitazioni e non solo. A destare maggiormente paura troviamo il modo in cui la figlia di Fiorello, ma anche tutti altri adolescenti, si sia abituata (forse) troppo in fretta al ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021)– Solonotizie24Momento di sfogo per Rosarioche innon si trattiene e parla di ciò che sta succedendo allaAngelica che, fin dalla proclamazione della pandemia da Covid-19, ha visto la sua vita cambiare troppo radicalmente. Lo showman siciliano non riesce a trattenere la rabbia e si lascia andarea uno sfogo dettato dalla rabbia che prova nel vedere laadolescente costretta a stare sempre in casa, vivere tra mascherine, limitazioni e non solo. A destare maggiormente paura troviamo il modo in cui ladi, ma anche tutti altri adolescenti, si sia abituata (forse) troppo in fretta al ...

JBFletchers : Coletta sta per scoppiare in lacrime, Amadeus che più nero non si può, Fiorello neppure si presenta, e si parla sol… - clikservernet : Sanremo 2021, Fiorello in lacrime: “Come padre è un dolore. Mi viene un groppo in gola se ci penso” - Noovyis : (Sanremo 2021, Fiorello in lacrime: “Come padre è un dolore. Mi viene un groppo in gola se ci penso”) Playhitmusic… - zazoomblog : Sanremo 2021 Fiorello in lacrime: “Come padre è un dolore. Mi viene un groppo in gola se ci penso” - #Sanremo… - peterkama : chiudere le scuole e' una sconfitta dello stato.. hanno poco da dire che e' una battaglia ideologica... meglio le l… -