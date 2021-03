Fedez a Sanremo 2021: “Ecco perché mi sono messo a piangere”, retroscena su Francesca Michielin (Di giovedì 4 marzo 2021) Fedez, in gara a Sanremo 2021 con Francesca Michielin, ha voluto regalare al pubblico la parte più vera e sensibile della sua persona. Intervistato dal Corriere della Sera il rapper ha svelato per quale motivo è scoppiato a piangere al termine della sua esibizione. Fedez svela perché ha pianto dopo l’esibizione a Sanremo 2021 Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 marzo 2021), in gara acon, ha voluto regalare al pubblico la parte più vera e sensibile della sua persona. Intervistato dal Corriere della Sera il rapper ha svelato per quale motivo è scoppiato aal termine della sua esibizione.svelaha pianto dopo l’esibizione aIl... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

francescacheeks : Teatro vuoto, cuore pieno, in piedi con un nodo alla gola: Sanremo, sei sempre una figata! Da stasera Chiamami per… - RaiRadio2 : «Senza pubblico sembrava una grande prova generale. » @francescacheeks e @Fedez nel backstage di #RaiRadio2 dopo l… - RadioItalia : Ecco il video di “Chiamami per nome” di @francescacheeks e @Fedez 'serve a sensibilizzare sul tema dei teatri e dei… - cutepersoncina : Alluora cari twitterini, vi aggiorno sulla mia personalissima situa-Sanremo: ho ascoltato tuuutte le canzoni e le m… - MondoTV241 : Francesca Michielin e Fedez con la loro canzone di Sanremo raggiungono risultati pazzeschi in 24 ore #fedez… -