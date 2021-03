Dungeons and Dragons: gli sviluppatori di CS:GO al lavoro su un RPG open world in terza persona (Di giovedì 4 marzo 2021) Hidden Path Entertainment, lo studio che ha lavorato con Valve per sviluppare Counter-Strike: Global Offensive, sta lavorando a un "gioco di ruolo fantasy open-world in terza persona AAA che si svolgerà all'interno del franchise di Dungeons & Dragons". Hidden Path ha condiviso la notizia su Twitter invitando potenziali Graphics Programmers, Lead Graphics Programmers, Senior Technical Artists e Writer a unirsi al team per lavorare a questo progetto. Guardando le descrizioni delle posizioni di lavoro, sembra che questo progetto Dungeons & Dragons sarà costruito con Unreal Engine 4. Hidden Path sta anche cercando sviluppatori con esperienza nella tecnologia console, un writer con abilità nella narrazione ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 marzo 2021) Hidden Path Entertainment, lo studio che ha lavorato con Valve per sviluppare Counter-Strike: Global Offensive, sta lavorando a un "gioco di ruolo fantasyinAAA che si svolgerà all'interno del franchise di". Hidden Path ha condiviso la notizia su Twitter invitando potenziali Graphics Programmers, Lead Graphics Programmers, Senior Technical Artists e Writer a unirsi al team per lavorare a questo progetto. Guardando le descrizioni delle posizioni di, sembra che questo progettosarà costruito con Unreal Engine 4. Hidden Path sta anche cercandocon esperienza nella tecnologia console, un writer con abilità nella narrazione ...

