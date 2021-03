Diritti tv, 11 voti per DAZN e 9 astensioni: nessun passo in avanti (Di giovedì 4 marzo 2021) La Serie A non esce dalla fase di stallo in cui si trova da diverse settimane per la questione dei Diritti tv. Le ultime notizie, riportate da Calcio e Finanza, raccontano che Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese hanno votato in favore dell’offerta avanzata da DAZN, mentre gli altri 9 club si sono astenuti. Per poter procedere all’assegnazione sono necessari 14 voti favorevoli. Dunque, la decisione sul prossimo triennio e sulle operazioni di private equity slittano nuovamente. Le venti società si riuniranno la prossima settimana per delineare meglio la situazione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) La Serie A non esce dalla fase di stallo in cui si trova da diverse settimane per la questione deitv. Le ultime notizie, riportate da Calcio e Finanza, raccontano che Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma e Udinese hanno votato in favore dell’offerta avanzata da, mentre gli altri 9 club si sono astenuti. Per poter procedere all’assegnazione sono necessari 14favorevoli. Dunque, la decisione sul prossimo triennio e sulle operazioni di private equity slittano nuovamente. Le venti società si riuniranno la prossima settimana per delineare meglio la situazione. L'articolo ilNapolista.

