Crippa-Picca | Parco della Madonnetta | la giunta abbandona le periferie

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021) – “La morte del giovane ragazzo al, alla cui famiglia, a nomeLega, ci stringiamo è il drammatico risultato di anni di abbandono, false promesse e speculazioni politiche di chi ha soffiato sul vento dell’antipolitica per poi, una volta seduto in Campidoglio,re leCapitale”. A denunciarlo in una nota sono Andrea, vice segretario federaleLega, e Monica(nella foto), capogruppoLega in X Municipio. “Ilè un’eccellenza del territorio romano sulla quale la maggioranza aveva preso degli impegni che sono stati completamente delusi. Come Lega abbiamo ...