Corte Giustizia UE, aiuti di Stato illegali in favore di Real e Barca: previsto pagamento di tasse arretrate (Di giovedì 4 marzo 2021) Barcellona e Real Madrid, oltre a Osasuna e Athletic Bilbao, dovranno restituire allo Stato spagnolo le tasse non pagate per circa vent’anni: questo a causa di un trattamento fiscale irregolare del quale hanno beneficiato. A stabilirlo è la Corte di Giustizia europea, che dà così ragione a quanto sostenuto dalla Commissione Ue: i quattro club hanno ricevuto aiuti di Stato illegali in quanto esentati dall’obbligo di convertirsi in “Sociedades Anonimas Deportivas”, ovvero le nostre Srl, e ottenendo in questo modo una tassazione più vantaggiosa (25% anziché 30%). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Barcellona eMadrid, oltre a Osasuna e Athletic Bilbao, dovranno restituire allospagnolo lenon pagate per circa vent’anni: questo a causa di un trattamento fiscale irregolare del quale hanno beneficiato. A stabilirlo è ladieuropea, che dà così ragione a quanto sostenuto dalla Commissione Ue: i quattro club hanno ricevutodiin quanto esentati dall’obbligo di convertirsi in “Sociedades Anonimas Deportivas”, ovvero le nostre Srl, e ottenendo in questo modo una tassazione più vantaggiosa (25% anziché 30%). SportFace.

SeaWatchItaly : ?? Il TAR di Palermo ha sospeso oggi i fermi che bloccavano #SeaWatch4 in porto da 6 mesi, in attesa di un pronuncia… - ilriformista : La sentenza emanata dalla Corte Europea di Giustizia può rimettere in discussione migliaia di procedimenti in corso… - Marcozanni86 : La corte di giustizia dell'UE conferma sua sentenza su #Tercas contro Commissione: non fu aiuto di stato illegale,… - Maxitaly69 : #Barcellona #RealMadrid #Osasuna e #AthleticBilbao dovranno restituire gli aiuti di Stato illecitamente ricevuti pe… - HumanRightsIC : RT @MaddalenaNeglia: Oggi insieme a @HumanRightsIC abbiamo sottomesso un Amicus alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso ThyssenKr… -