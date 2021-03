Coma_Cose: “Il primo appuntamento? Abbiamo cantato al karaoke” (Di giovedì 4 marzo 2021) I Coma Cose, in gara a Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”, il 16 Aprile pubblicheranno “Nostalgia”, un album incentrato sul perdono La scintilla tra Fausto Lama e Francesca Mesiano è scoccata quattro anni fa, tra gli scaffali di un negozio di borse e accessori handmade in Porta Ticinese a Milano presso il quale entrambi lavoravano. La musica li ha uniti immediatamente dopo, nella volontà di dare corpo ad un progetto di vita comune e condiviso, complici anche delle interminabili camminate per le vie della città dell‘Expo e un primo appuntamento in un locale con il karaoke: “Quando ho conosciuto Francesca”, racconta lui questo pomeriggio in conferenza stampa su Zoom, “il mio progetto musicale precedente non si era concluso nel migliore dei modi”. “Voleva appendere il microfono al chiodo, interviene lei, ma aveva ancora molte ... Leggi su zon (Di giovedì 4 marzo 2021) I Coma Cose, in gara a Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”, il 16 Aprile pubblicheranno “Nostalgia”, un album incentrato sul perdono La scintilla tra Fausto Lama e Francesca Mesiano è scoccata quattro anni fa, tra gli scaffali di un negozio di borse e accessori handmade in Porta Ticinese a Milano presso il quale entrambi lavoravano. La musica li ha uniti immediatamente dopo, nella volontà di dare corpo ad un progetto di vita comune e condiviso, complici anche delle interminabili camminate per le vie della città dell‘Expo e unin un locale con il: “Quando ho conosciuto Francesca”, racconta lui questo pomeriggio in conferenza stampa su Zoom, “il mio progetto musicale precedente non si era concluso nel migliore dei modi”. “Voleva appendere il microfono al chiodo, interviene lei, ma aveva ancora molte ...

