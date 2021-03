«Bambino con una trottola» di Chardin (Di venerdì 5 marzo 2021) Auguste-Gabriel Godefroy è nato nel 1728. È il figlio cadetto del gioielliere parigino Charles. Jean Siméon Chardin (1699-1779) lo ritrae decenne, nel 1738, in un quadro (olio su tela, cm 67×76, oggi conservato al Louvre, L’Enfant au Toton, Bambino con una trottola). Auguste-Gabriel è in piedi, al tavolinetto dove svolge i suoi compiti quotidiani. Ha appena chiuso il quaderno dei suoi devoirs e, sulla copertina nera, ha appoggiato il calamaio, vi ha infilato la bianca penna d’oca ed ha accostato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) Auguste-Gabriel Godefroy è nato nel 1728. È il figlio cadetto del gioielliere parigino Charles. Jean Siméon(1699-1779) lo ritrae decenne, nel 1738, in un quadro (olio su tela, cm 67×76, oggi conservato al Louvre, L’Enfant au Toton,con una). Auguste-Gabriel è in piedi, al tavolinetto dove svolge i suoi compiti quotidiani. Ha appena chiuso il quaderno dei suoi devoirs e, sulla copertina nera, ha appoggiato il calamaio, vi ha infilato la bianca penna d’oca ed ha accostato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Pablo è un bambino con autismo e con una grande passione per il disegno. Con coraggio e con l’aiuto di personaggi i… - amnestyitalia : Il piccolo al-Baraa è stato affidato ai nonni materni. Il bambino è angosciato e sembra aver passato lunghi periodi… - Azione_it : I primi anni di vita di un bambino sono determinanti per il suo sviluppo e quindi il suo futuro. Per questo, oltr… - MOCarballeira : RT @CaterinaCategio: @dianadep1 @marmelyr @1Atsuhimerose2 @ejlazar @angelicadisogno @neblaruz @LuciaTassan @BrindusaB1 @Spiros209 @djolavar… - atestaltasempre : RT @GeMa7799: Roma, egiziano travolge un bambino con l’auto e fugge: i residenti lo acciuffano e lo massacrano di botte.. -