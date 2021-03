Audi e-tron GT | Operazione Futuro

(Di giovedì 4 marzo 2021) Imponenti, maestose, magnetiche. Al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo, il lago di Misurina sembra un enorme palcoscenico. Sopra la superficie ghiacciata, nel ruolo di protagonista, fa il suo debutto italiano Audi e-tron GT, la nuova Granturismo elettrica della casa dei Quattro Anelli. La massima espressione dello sviluppo tecnologico, dunque, sotto lo sguardo sornione delle vette dolomitiche, simbolo della tradizione e icona di un’ecosistema che deve essere salvaguardato. «Innovazione e sostenibilità oggi non possono essere separate», afferma Claudio Marenzi, patron di Herno, che ha provato in anteprima la vettura – 646 CV nella versione RS, l’Audi più potente di sempre – al fianco del pilota Dindo Capello, cimentandosi su una riproduzione in scala del mitico circuito del Nürburgring. «Un paradigma che vale nella moda, come nella mobilità».

E' passato poco meno di un mese dal debutto della nuova e-tron GT, l'elettrica della casa automobilistica dei quattro anelli che ha fatto il suo debutto anche nella variante RS. E mentre Audi ha già dato il via agli ordini con prezzi a partire da 107.800 e 149.800 euro. L'anello di un chilometro di Misurina è le replica in scala di alcuni passaggi del Nürburgring: anche con le sole gomme invernali, ma con la trazione integrale, le vetture sono composte. E confortevol...