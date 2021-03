Ancelotti | “Pirlo e Gattuso possono superare tutti i loro problemi Scudetto? Spero vinca il Milan | ma…”

(Di giovedì 4 marzo 2021) "Seguoi calciatori che ho avuto in carriera. Certo, nonavere la stessa esperienza che ho io ma è un punto afavore, significa che sono giovani. Il mondo del calcio si porta dietro tante critiche, è inevitabile, malo sanno meglio di me e per fare un esempio,, hanno tutto per risolvere i rispettivi".Così il tecnico ex Napoli oggi sulla panchina dell'Eventon Carloche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato su svariati temi caldi relativi alla Serie A: uno suquello relativo ai rispettivi percorsi di alcuni dei più giovani tecnici italiani, allenati dallo stessodurante la sua carriera. "Nei giorni scorsi ho sentito Pippo ...

Carlo Ancelotti ha parlato dei suoi "allievi", Pirlo e Gattuso, che stanno trovando delle difficoltà in panchina Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del rapporto ...