Achille Lauro omaggia Mina e canta Bam Bam Twist con Claudio Santamaria e Francesca Barra

Da artista in gara ad artista del popolo: Achille Lauro omaggia Mina ed entra in scena con una grande treccia e il trucco pesante. Con lui Claudio Santamaria e Francesca Barra nell'esecuzione di Bam Bam Twist per riproporre il ballo ispirato a Pulp Fiction. Nella prima serata Achille Lauro ha messo in scena la Lettera Del Mondo All'Umanità con la prima esposizione. Una colonna di televisori, due bambini, un manifesto della sessualità del glam rock e l'esecuzione di Solo Noi, il nuovo singolo che segna il nuovo percorso artistico del performer, trapper e cantante più discusso degli ultimi anni. Per il secondo quadro Achille Lauro ha scelto di ...

FranAltomare : Grazie Achille Lauro per mandare i boomer in corto circuito ogni anno. #Sanremo2021 - stazzitta : Arrivo solo per sottolineare il coraggio di Achille Lauro che distrugge tutti i pregiudizi e soprattutto “di rosa e… - trash_italiano : Achille Lauro nel backstage dopo la sua esibizione. #Sanremo2021 - youaresogolden_ : Prof rimasto notevolmente colpito da achille lauro che lo sta inserendo in ogni discorso ???????? - liliacsoul_ : RT @sarabrgrx: giornalista: sale la curva dei contagi, record di contagi amadeus: that's so sad alexa play achille lauro -