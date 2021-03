8 marzo, 5 storie di successo e resilienza di host e imprenditrici (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Labitalia) - Partire dalle proprie passioni e da ciò che si ha a disposizione è l'inizio della strada per il successo. Lo confermano le storie di cinque host di 'Esperienze Online', che Airbnb racconta in occasione della Giornata internazionale della donna, con l'obiettivo di ispirare altre donne (e non solo) a trovare la propria strada verso il self-empowerment. Tra loro c'è Simidele Adeagbo, atleta nigeriana nonché prima donna nera e africana a gareggiare nella disciplina dello skeleton ai Giochi invernali del 2018. Insieme a lei Rebekah Jarvey, che vive nel Montana e di professione fa la stilista o, come lei stessa si definisce, la “indigenous fashionista”: grazie alle sue creazioni, dà voce alle culture e agli stili delle popolazioni Chippewa, Cree e Blackfeet. Ci sono poi Kikuko, dal Giappone, che grazie alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Labitalia) - Partire dalle proprie passioni e da ciò che si ha a disposizione è l'inizio della strada per il. Lo confermano ledi cinquedi 'Esperienze Online', che Airbnb racconta in occasione della Giornata internazionale della donna, con l'obiettivo di ispirare altre donne (e non solo) a trovare la propria strada verso il self-empowerment. Tra loro c'è Simidele Adeagbo, atleta nigeriana nonché prima donna nera e africana a gareggiare nella disciplina dello skeleton ai Giochi invernali del 2018. Insieme a lei Rebekah Jarvey, che vive nel Montana e di professione fa la stilista o, come lei stessa si definisce, la “indigenous fashionista”: grazie alle sue creazioni, dà voce alle culture e agli stili delle popolazioni Chippewa, Cree e Blackfeet. Ci sono poi Kikuko, dal Giappone, che grazie alle ...

