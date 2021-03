14enne intubata per covid | ci sono importanti novità

(Di giovedì 4 marzo 2021) Migliorano le condizioni dellaricoverata in rianimazione all'ospedale Meyer di Firenze per. Lo ha confermato a Fanpage.it il direttrice sanitaria Francesca Bellini: "La ragazzina ha quasi un respiro spontaneo ed è vigile. Resta ancora sotto osservazione in rianimazione, ma credo che presto potrà essere trasferita in un reparto ordinario. Non sappiamo però se si tratta di un caso di variante", ha sottolineato. La giovane paziente non presenta patologie pregresse e non è mai statama necessitava di ossigeno dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La notizia del ricovero dell'adolescente, che risiede a Grosseto e che da qui è stata trasferita nel nosocomio del Capoluogo toscano a seguito di alcune complicanze, era stata diffusa ieri. Al momentoricoverati al Meyer oltre alla ...

Ultime Notizie dalla rete : 14enne intubata

Il Fatto Quotidiano

