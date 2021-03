Via il divieto per le enoteche, non per i bar: ecco come cambia la regola sull’asporto nel nuovo Dpcm (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se la scuola è la grande penalizzata dalle nuove restrizioni previste nel Dpcm anti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e in vigore dal 6 marzo, anche i bar non avranno vita facile. Costretti a chiudere i locali interni in zona arancione e rossa anche in orario di pranzo come i ristoranti, vedono rimanere intatto il divieto di asporto dopo le 18, nonostante alcune informazioni circolate nella giornata di ieri. come è stato precisato in una nota del ministero della Salute, la possibilità di asporto di bevande anche alcoliche fino alle 22 varrà soltanto per i negozi di commercio al dettaglio, dunque enoteche e simili. La critica di Decaro Il governo ha sentito la necessità di chiarire dopo che Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha criticato una modifica ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Se la scuola è la grande penalizzata dalle nuove restrizioni previste nelanti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e in vigore dal 6 marzo, anche i bar non avranno vita facile. Costretti a chiudere i locali interni in zona arancione e rossa anche in orario di pranzoi ristoranti, vedono rimanere intatto ildi asporto dopo le 18, nonostante alcune informazioni circolate nella giornata di ieri.è stato precisato in una nota del ministero della Salute, la possibilità di asporto di bevande anche alcoliche fino alle 22 varrà soltanto per i negozi di commercio al dettaglio, dunquee simili. La critica di Decaro Il governo ha sentito la necessità di chiarire dopo che Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha criticato una modifica ...

