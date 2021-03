Un supercomputer ha permesso ai cosmologi di creare 4 000 universi virtuali per studiare il Big Bang

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Grazie ad un enormestanno studiando l'origine del Bigattraverso 4.000 versioni dell'universo. L'obiettivo è quello di dipingere un quadro delle conseguenze immediate del Big, quando l'universo osservabile si espanse improvvisamente di 1 trilione di trilioni di volte nel più piccolo frammento di un microsecondo. Applicando il metodo utilizzato per le simulazioni alle osservazioni reali dell'universo di oggi, i ricercatori sperano di arrivare a una comprensione accurata di questo fenomeno. I ricercatori hanno sviluppato un metodo di ricostruzione per capire proprio questo meccanismo. Per scoprire se la ricostruzione fosse accurata, però, avevano bisogno di un modo per testarla. Quindi hanno usato ilATERUI II di NAOJ in modo da...