Tutta scena – Il teatro in camera, Paola Minaccioni porta su TvLoft il suo spettacolo 'Una serata con me' (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo Gabriele Lavia, Vinicio Marchioni, Euridice Axen e Roberta Caronia, continua 'Tutta scena – Il teatro in camera', la serie di spettacoli realizzata in esclusiva su TvLoft con 'Una serata con me', interpretato e scritto da Paola Minaccioni. In vista della festa della donna, l'attrice romana porta sul palco le tante presenze femminili che sono tutte "un pezzettino" di lei: "Sono tutte donne, io sono molte donne". Guai però a parlare di "comicità al femminile", come fatto da molti giornalisti: "Che differenza c'è – si domanda la conduttrice radiofonica – tra la comicità femminile e quella maschile? La sola differenza è che nessun giornalista direbbe mai di un attore che fa 'comicità al maschile'", conclude la ...

